Wall St devrait ouvrir en baisse, les turbulences au Moyen-Orient assombrissant les perspectives de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow 0,27%, S&P 500 0,30%, Nasdaq 0,40%

* Trump envisage d'occuper ou de bloquer l'île de Kharg, selon un rapport

* Le S&P 500 et le Dow Jones en route pour une quatrième perte hebdomadaire consécutive

* FedEx en hausse grâce à des prévisions solides; Amazon prévoit un retour des smartphones

(Mises à jour avant l'ouverture du marché) par Johann M Cherian et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir en baisse vendredi, alors que la guerre en Iran approche de sa quatrième semaine, ébranlant les marchés de l'énergie et incitant les investisseurs à réévaluer agressivement les paris sur les réductions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Le conflit au Moyen-Orient n'a montré aucun signe d'apaisement, l'Iran ayant attaqué une raffinerie de pétrole au Koweït et un rapport indiquant que l'administration Trump envisage d'occuper ou de bloquer l'île iranienne de Kharg afin de faire pression sur l'Iran pour qu'il rouvre le détroit d'Ormuz.

Les investisseurs ont également pris en compte les efforts des grandes nations pour faciliter l'approvisionnement en énergie, alors que les prix du Brentont glissé de 1 % à 107 $ le baril.

Apportant un certain réconfort, FedEx FDX.N , souvent considéré comme un baromètre de l'activité commerciale, a publié des prévisions optimistes et a déclaré que la demande mondiale se maintenait malgré lestensions géopolitiques, ce qui a fait grimper ses actions de 6,7 % dans les échanges de pré-marché. Son concurrent United Parcel Service UPS.N a ajouté 0,8%.

Une multitude de décisions des banques centrales cette semaine, ainsi que la Fed ont reconnu que le conflit avait compliqué l'élaboration de la politique. Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré que si les prix du pétrole restaient élevés pendant des mois, cela commencerait à se répercuter sur l'inflation de base.

Alors que les décideurs politiques américains prévoient toujours au moins une réduction d'un quart de point des taux d'intérêt cette année, les marchés sont moins convaincus. Selon les données compilées par le LSEG, les opérateurs ont repoussé leurs prévisions de baisse des taux à 2027, contre décembre 2026 au début du mois.

"Les banques centrales adoptent une position attentiste, ce qui est logique", a déclaré Michael Brown, stratégiste principal chez Pepperstone.

"Cependant, augmenter la perspective d'un resserrement de la politique, pour contrer ce qui semble être un faible risque que l'inflation se prolonge, augmente la probabilité qu'une erreur de politique soit commise."

À 8:57 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 127 points, ou 0,27%, et le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 19,75 points, ou 0,30%. Le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a baissé de 100,75 points, soit 0,41%.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , parfois considéré comme la jauge de la peur à Wall Street, a légèrement augmenté de 0,69 point à 24,75. Les contrats à terme sur l'indice Russell 2000

RTYcv1 , sensible aux taux d'intérêt, ont reculé de 0,40 %.

Vendredi marque également l'expiration simultanée, une fois par trimestre, des contrats dérivés liés aux actions, aux options sur indices et aux contrats à terme, également connue sous le nom de "triple sorcière", ce qui peut augmenter le volume des transactions et aggraver la volatilité.

L'indice de référence de Wall Street, le S&P 500 .SPX , et l'indice vedette Dow .DJI étaient en passe de terminer leur quatrième semaine consécutive dans le rouge, bien qu'un modeste rebond des valeurs liées à l'intelligence artificielle, telles que Advanced Micro Devices AMD.O et Micron MU.O , ait amorti la chute du Nasdaq .IXIC .

Les trois indices ont également glissé sous leur moyenne mobile à 200 jours, un indicateur technique reflétant la dynamique à long terme, tandis que l'indice Russell 2000 .RUT , axé sur les petites capitalisations, a brièvement enregistré une baisse de 10 % par rapport à ses plus hauts historiques en début de semaine.

Super Micro Computer SMCI.O a chuté de 24,6 % après que trois personnes associées au fabricant de serveurs d'intelligence artificielle ont été accusées d'avoir contribué à la contrebande d'au moins 2,5 milliards de dollars de technologie d'intelligence artificielle américaine vers la Chine, en violation des lois sur l'exportation.

Les gains ont été importants dans les actions du secteur de l'énergie. L'indice sectoriel S&P 500 .SPNY est sur le point de connaître sa plus longue série de gains hebdomadaires, avec une treizièmesemaine consécutivede hausse, alors que les événements géopolitiques au Venezuela et au Moyen-Orient ont dominé la majeure partie du premier trimestre.

Halliburton HAL.N a légèrement augmenté et Cheniere Energy

LNG.N a ajouté 2,1%vendredi.

Amazon AMZN.O a glissé de 0,4%. Reuters a rapporté que la mégacap a présenté son premier smartphone, espérant ainsi concurrencer Apple et Samsung.