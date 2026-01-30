Wall St devrait ouvrir en baisse après que Trump a choisi le critique de la Fed Warsh pour succéder à Powell

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Futures en baisse: Dow 0,55%, S&P 500 0,55%, Nasdaq 0,74%

*

Futures sur le Russell 2000 en baisse de 0,6%

*

Baisse marginale des actions Apple après les résultats trimestriels

*

Les mineurs d'or et d'argent chutent en suivant les prix des métaux

(Mise à jour avec les prix avant la cloche, ajout de commentaires d'analystes) par Pranav Kashyap et Twesha Dikshit

Les actions américaines devraient ouvrir en baisse vendredi après que le président Donald Trump a nommé l'ancien gouverneur de la Réserve fédérale Kevin Warsh à la tête de la banque centrale américaine, alors que les traders s'interrogent sur la trajectoire de la politique monétaire sous la nouvelle direction de la Fed.

Les investisseurs considèrent que Warsh serait favorable à une baisse des taux d'intérêt, mais qu'il serait loin d'un assouplissement plus agressif de la politique monétaire, comme le font certains autres candidats potentiels. Sa nomination doit être confirmée par le Sénat.

Entre-temps, les prix à la production ont augmenté plus que prévu en décembre, ce qui suggère que l'inflation pourrait reprendre dans les mois à venir.

"Il y a un sentiment général de fermeté en matière de politique monétaire sur le marché suite à l'émergence du nom de Kevin Warsh. Il est considéré comme moins dovish que beaucoup d'autres candidats et on s'attend à ce qu'il favorise moins de réductions de taux", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

"D'un point de vue politique, la composition de la direction de la Fed ne devrait pas, en théorie, outrepasser son mandat.

Les investisseurs ont continué à parier sur au moins deux baisses de taux d'intérêt de 25 points de base d'ici à la fin de 2026. La banque centrale a maintenu ses taux au début de la semaine, interrompant un cycle d'assouplissement qui a soutenu les actions américaines.

Les contrats à terme ont baissé cette nuit, tandis que le dollar et les rendements du Trésor ont grimpé jeudi suite à des rapports médiatiques selon lesquels la Maison Blanche se préparait à ce que Trump nomme Warsh en tant que prochain président de la Fed.

À 08h41, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 270 points, soit 0,55%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 38,75 points, soit 0,55% et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 192,75 points, soit 0,74%.

Les contrats à terme sur l'indice Russell 2000 RTYcv1

.RUT , qui est plus sensible aux taux d'intérêt, ont baissé de 1,1%.

L'indice de volatilité CBOE - la "jauge de la peur" de Wall Street - a gagné 1,16 point à 18,04 points.

LES PETITES CAPITALISATIONS SURPERFORMENT EN JANVIER

Les indices ont été secoués lors de la séance précédente, le Nasdaq ayant chuté de plus de 2 % avant de terminer en baisse de 0,7 %. Le S&P a clôturé en baisse de 0,1 % après avoir chuté de plus de 1 %.

Microsoft MSFT.O a enregistré sa pire journée depuis mars 2020 après que son chiffre d'affaires lié à l'informatique dématérialisée n'ait pas impressionné, ce qui a déclenché une chute généralisée des valeurs technologiques à Wall Street jeudi.

Ses actions ont augmenté de 0,6 % dans les échanges de pré-marché.

Pendant ce temps, Apple AAPL.O a glissé de 0,2 %. Le fabricant de l'iPhone a prévu une croissance du chiffre d'affaires supérieure aux prévisions, allant jusqu'à 16 %, pour le trimestre de mars, mais a averti que la hausse des prix des puces mémoire avait commencé à peser sur la rentabilité.

Wall Street a largement rebondi après avoir subi des pressions à la vente liées aux projets de Trump d'acquérir le Groenland et aux résultats inégaux du quatrième trimestre.

Dernièrement, les signes d'encombrement du marché de l'IA ont déclenché une rotation vers les petites capitalisations et d'autres secteurs négligés du marché.

L'indice Russell 2000 des petites capitalisations .RUT est en passe de terminer le mois en hausse de près de 7 %, tandis que le S&P 600 .SPCY se dirige vers un gain de plus de 6 %. À titre de comparaison, le S&P 500 et le Nasdaq affichent chacun une hausse d'un peu plus de 1,8 %.

Le Dow Jones, quant à lui, est en passe d'enregistrer une neuvième progression mensuelle consécutive, sa plus longue série de gains depuis 2018.

Sur les 133 entreprises du S&P 500 qui ont publié leurs résultats jusqu'à présent, environ 74% ont battu les attentes des analystes, ont montré jeudi les données de LSEG.

Les actions de Verizon VZ.N ont gagné 5,2% après que l'opérateur de téléphonie mobile a annoncé un bénéfice annuel en hausse. American Express AXP.N a prévu un bénéfice annuel largement supérieur aux attentes de Wall Street, mais ses actions ont glissé de 2,2%.

Les mineurs d'or et d'argent cotés aux États-Unis ont chuté à la suite d'une baisse de plus de 5 % des prix des lingots et d'une baisse de 11 % du métal blanc.