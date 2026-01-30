Médicaments: rachat finalisé de Biogaran par le fonds d'investissement BC Partners et Bpifrance

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le rachat de Biogaran, numéro un des médicaments génériques en France, par le fonds d'investissement BC Partners aux côtés de Bpifrance comme actionnaire minoritaire, a été finalisé auprès du laboratoire pharmaceutique Servier, sa maison mère, ont annoncé vendredi les parties prenantes.

L'opération, dont le montant n'a pas été précisé mais qui avait été estimé dans une fourchette comprise entre 800 millions d'euros et un milliard, a été actée après l'obtention des autorisations européennes ainsi que celle relevant du "contrôle des investissements étrangers en France délivrée par l’État français", souligne le communiqué.

Signe du caractère stratégique de Biogaran, BC Partners a garanti auprès des autorités françaises "le maintien du siège et des activités en France, la sauvegarde des emplois, la préservation du modèle de sous-traitance de l’entreprise, ainsi que la continuité industrielle, logistique et commerciale".

Aux côtés de BC Partners, Bpifrance, actionnaire à hauteur de 15% du capital de Biogaran, veillera "à la pérennité de son développement à long terme tout en préservant son ancrage français", a assuré dans le communiqué Nicolas Dufourcq, directeur général de la banque détenue par l’État français et la Caisse des Dépôts.

Cette annonce vient clore un long feuilleton industriel et politique.

Les rumeurs de cession avaient circulé dès la fin 2023. Elles avaient rapidement suscité de vives réactions au sein de la classe politique, qui pointait le risque d'une délocalisation et d'une perte de souveraineté sanitaire en cas de rachat par un investisseur étranger.

Dans un contexte de pénuries récurrentes de médicaments et d'efforts de relocalisation des molécules essentielles, ces craintes avaient donné lieu à une série d'appels à la vigilance et conduit à bloquer la vente à des laboratoires indiens potentiellement intéressés.

Face à ces vives préoccupations, Servier avait mis en pause le projet de cession à l'automne 2024 avant de le relancer à l'été 2025 en annonçant des négociations exclusives avec BC Partners.

Créée par Servier il y a 30 ans, Biogaran représente 30% des ventes de génériques en pharmacie en France. Son catalogue de médicaments comprend environ un millier de références de traitements pour des pathologies allant de celles du quotidien à celles les plus lourdes (des antibiotiques, aux antidiabétiques et anticancéreux).

L'entreprise, qui s'appuie sur une quarantaine de sous-traitants, a réalisé un chiffre d'affaires de 1,26 milliard d'euros lors de son exercice 2024/25.