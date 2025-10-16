Wall St chute, les valeurs financières s'effondrent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Indices en baisse: Dow 0,43%, S&P 500 0,49%, Nasdaq 0,38%

*

Les valeurs financières en tête

*

Salesforce progresse après de fortes prévisions de chiffre d'affaires

(Mise à jour des transactions de l'après-midi) par Sukriti Gupta et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street ont chuté jeudi, menés par des baisses dans les valeurs financières, tandis que les gains précédents dans les actions de semi-conducteurs sur un regain d'optimisme sur l'intelligence artificielle se sont évanouis.

L'indice S&P 500 des valeurs financières .SPSY a reculé de 2%. L'indice S&P 500 des assurances .SPXIN a chuté de 3,5% pour atteindre son plus bas niveau depuis plus de six mois. Le groupe d'assurance Travelers TRV.N n'a pas atteint les estimations des analystes concernant le chiffre d'affaires trimestriel. L'action a chuté de 3 %.

L'indice KBW des banques régionales .KRX a également perdu 4,5% après que Zions Bancorp ZION.O ait révélé qu'elle subirait une perte de 50 millions de dollars au troisième trimestre sur deux prêts commerciaux et industriels de sa division californienne.

Un rallye dans les fabricants de puces avait soutenu les marchés plus tôt dans la journée après que TSMC 2330.TW ait augmenté ses prévisions de revenus pour l'année entière sur des perspectives optimistes pour les dépenses en matière d'intelligence artificielle.

"Il s'agit simplement d'une période d'incertitude et, bien sûr, la fermeture du gouvernement fédéral se poursuit et, bien que les marchés aient été quelque peu patients, ils finiront par céder", a déclaré Peter Andersen, fondateur d'Andersen Capital Management à Boston.

Le rallye record de Wall Street sur l'optimisme de l'IA et les paris sur les réductions des taux d'intérêt américains s'est essoufflé après que les tensions sino-américaines se soient ravivées vendredi au sujet des restrictions chinoises sur les exportations de terres rares, incitant les investisseurs à fuir les actifs à risque.

La jauge de la peur de Wall Street <.VIX a augmenté de 2,17 points à 22,81.

A 01:06 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 197,65 points, soit 0,43%, le S&P 500 .SPX a perdu 32,87 points, soit 0,49%, et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 86,23 points, soit 0,38%.

Les poids lourds Apple AAPL.O et Tesla TSLA.O ont chuté de 1,1% chacun, pesant sur le S&P 500 et le Nasdaq.

"Avec un marché boursier aussi fort, je pense qu'il y a de bonnes raisons de prendre des bénéfices", a déclaré Dennis Dick, stratège en chef chez Stock Trader Network.

Les solides bénéfices des principales banques américaines ont également retenu l'attention cette semaine, offrant de nouveaux signes de résilience économique à un moment où les rapports macroéconomiques officiels sont toujours retardés en raison de la fermeture du gouvernement .

Pendant ce temps, les investisseurs attendaient des développements sur le front commercial entre les États-Unis et la Chine. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent , a souligné mercredi que Trump était prêt à rencontrer son homologue chinois en Corée du Sud à la fin du mois.

Parmi les autres mouvements, Salesforce CRM.N a augmenté de 5,7 % après avoir prévu un chiffre d'affaires de plus de 60 milliards de dollars pour 2030, supérieur aux estimations de Wall Street.

Hewlett Packard Enterprise HPE.N a chuté de 9,2 % après avoir prévu un bénéfice annuel et un chiffre d'affaires inférieur aux attentes de Wall Street.

Les actions de J.B. Hunt JBHT.O ont bondi de 20 % après un bénéfice plus élevé au troisième trimestre.