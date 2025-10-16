Espagne: énorme revers pour BBVA dont l'OPA hostile contre Sabadell a échoué

Montage photos du 16 novembre 2020 montrant les logos des banques BBVA et Sabadell ( AFP / GABRIEL BOUYS )

La banque espagnole BBVA a essuyé un énorme échec dans sa tentative de mettre la main via une OPA hostile sur sa rivale Sabadell pour créer un géant européen, une opération qui suscitait l'inquiétude du gouvernement de gauche à Madrid.

L'offre publique d'achat (OPA) a reçu un niveau d'acceptation représentant seulement 25,33% du capital de Sabadell, a déclaré jeudi dans un communiqué la Commission nationale du marché des valeurs (CNMV), le gendarme boursier espagnol, dont l'annonce était initialement attendue vendredi.

En l'état donc, "l'opération a obtenu un résultat négatif" et "devient caduque", a indiqué la CNMV.

Ces derniers jours, la plupart des observateurs s'accordaient pourtant à dire que BBVA, deuxième banque d'Espagne, réussirait à racheter plus de 30% du capital social de Sabadell, quatrième établissement bancaire dans le pays, sans pour autant attendre 50%.

Ce résultat inférieur donc aux prévisions est donc un revers inattendu et majeur pour BBVA, qui avait pourtant tout tenté ces dernières semaines pour convaincre la multitude d'actionnaires de Sabadell, y compris en relevant son offre initiale de 10% le 22 septembre, valorisant ainsi sa concurrente à environ 17 milliards d'euros.

Avec cette OPA hostile, BBVA ambitionnait de créer un géant bancaire capable de rivaliser avec les mastodontes européens tels que Santander (première banque en Espagne), mais aussi HSBC et BNP Paribas .

Dans la foulée de l'annonce de la CNMV, BBVA a publié un communiqué visant à rassurer immédiatement ses actionnaires et le marché, qui pourrait réagir vendredi dès l'ouverture de la bourse à Madrid. "Nous regardons le futur avec confiance et enthousiasme", a assuré son président Carlos Torres Vila, cité dans ce communiqué.

Pour faire contre-feu, le dirigeant a promis un dividende "historique" aux actionnaires dès le 7 novembre prochain "pour un total de 1,8 milliard d'euros" et un rachat d'actions massif à la fin du mois "pour environ un milliard d'euros".

- Méga-projet avorté -

De son côté, sollicitée par l'AFP, Sabadell a refusé de commenter le résultat publié par la CNMV au bout de ce feuilleton à rebondissements, qui aura aussi eu des implications politiques.

La tentative par BBVA de mettre la main sur sa concurrente était en effet vue d'un très mauvais oeil en Catalogne (nord-ouest), terre natale de Sabadell, où les autorités régionales avaient rappelé depuis plusieurs mois leur attachement au maintien d'une banque locale indépendante.

"Le résultat de l'OPA (...) confirme ce que nous avons toujours défendu : un système bancaire adapté à la réalité de la Catalogne et à son tissu économique", s'est félicité sur le réseau social X le président du gouvernement local, Salvador Illa, appelant à "se tourner vers l'avenir" pour "la prospérité" régionale.

Les syndicats de Sabadell craignaient aussi pour les emplois au sein du groupe en cas d'OPA réussie pour BBVA.

De son côté, le gouvernement du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez va pouvoir pousser un ouf de soulagement dans ce dossier brûlant, lui qui s'était montré réticent au méga-projet de BBVA, par crainte de voir la concurrence réduite dans l'important secteur bancaire espagnol.

Pour compliquer l'opération --il ne pouvait l'interdire--, l'exécutif avait ainsi imposé fin juin des conditions draconiennes en empêchant de facto toute fusion entre les deux entités bancaires pendant au moins trois ans, rendant ainsi l'offre moins attractive.