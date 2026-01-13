Wall St chute, l'avertissement de JPMorgan sur la proposition de plafonnement des taux des cartes de crédit nuisant aux valeurs financières

Indices en baisse: Dow 0,7%, S&P 500 0,3%, Nasdaq 0,2%

JPMorgan Chase dépasse les estimations pour le bénéfice du 4ème trimestre

Les prévisions de bénéfices de Delta Air sont décevantes

L'IPC de décembre augmente de 2,7% en glissement annuel

(Mise à jour des prix en fin de matinée) par Medha Singh et Pranav Kashyap

Les indices boursiers américains ont chuté mardi, sous la pression des valeurs financières après que JPMorgan a averti qu'un plafond prévu sur les taux des cartes de crédit pèserait sur les consommateurs, tandis qu'une augmentation attendue de l'inflation a maintenu les paris pour des réductions de taux d'intérêt cette année.

Les actions de Visa V.N ont chuté de 4,7 % et celles de Mastercard MA.N de 5,3 %, les commentaires du directeur financier de JPMorgan Chase, Jeremy Barnum, ayant ravivé les craintes concernant la proposition de plafonner à 10 % sur un an les taux d'intérêt des cartes de crédit.

JPMorgan JPM.N a chuté de 2,5 %, la baisse des frais de banque d'investissement ayant également éclipsé son bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions .

L'indice bancaire S&P 500 .SPXBK a baissé d'environ 1%. D'autres grandes banques, qui doivent publier leurs chiffres trimestriels dans le courant de la semaine, devraient afficher des résultats plus élevés s, grâce à la reprise des transactions.

Avec le S&P 500 et le Dow Jones proches de leurs records, les investisseurs ont une fois de plus délaissé les valeurs de croissance richement valorisées pour se tourner vers les secteurs négligés du marché, poursuivant ainsi une tendance observée depuis le début de l'année.

Les valeurs technologiques .SPLRCT ont reculé de 0,2 %, tandis que l'énergie .SPNY , les biens de consommation de base

.SPLRCS et les valeurs industrielles .SPLRCI ont progressé.

Ryan Detrick, responsable de la stratégie de marché chez Carson Group, a déclaré que le transfert des valeurs technologiques vers d'autres secteurs était encourageant, soulignant que "l'élément vital d'un marché haussier est la rotation" dans les secteurs.

L'indice Russell 1000 value .RLV est resté à peu près stable, tandis que son homologue growth .RLG a reculé de 0,5 %.

L'indice à petite capitalisation Russell 2000 .RUT a progressé de 6,2 % au cours des sept premiers jours de l'année, tandis que l'indice S&P 500 a augmenté de 1,9 % à la clôture de lundi.

A 11:28 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 338,22 points, ou 0,68%, à 49.251,98, le S&P 500 .SPX a perdu 19,98 points, ou 0,29%, à 6.957,29 et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 50,62 points, ou 0,21%, à 23.683,28.

LES DONNÉES SUR L'INFLATION MAINTIENNENT LES PARIS SUR LA RÉDUCTION DES TAUX D'INTÉRÊT

L'augmentation des prix à la consommation aux Etats-Unis en décembre a été largement conforme aux prévisions , renforçant les paris des traders sur une réduction des taux d'intérêt cette année. L'IPC global et l'IPC de base ont chacun augmenté de 2,6 % par rapport à l'année précédente, soit le même rythme qu'en novembre.

Les investisseurs tablent sur au moins deux nouvelles réductions de 25 points de basedes taux d'intérêt entre juin et décembre, avec une faible probabilité d'une troisième, selon les données de LSEG.

"La Fed devrait prendre son temps et absorber davantage de données, en particulier compte tenu du bruit que nous avons vu dans les données récentes en raison de la fermeture du gouvernement", a déclaré Skyler Weinand, directeur des investissements, Regan Capital.

Les investisseurs ont largement ignoré les points chauds géopolitiques, des coups de sabre de Washington en Iran aux discussions sur le Groenland et le Venezuela, choisissant plutôt de surfer sur la vague d'optimisme concernant l'intelligence artificielle et les prévisions de bénéfices optimistes qui ont propulsé les principaux indices à de nouveaux sommets.

Pendant ce temps, les actions Intel INTC.O et AMD AMD.O ont gagné environ 5,5 % chacune après que KeyBanc a relevé les actions des deux fabricants de puces à "surpondérer"

Les actions de Delta Air Lines DAL.N ont chuté de 2,4 % car le point médian de ses prévisions de bénéfices pour 2026 n'a pas été à la hauteur des attentes des analystes.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 1,04 contre 1 sur le NYSE et de 1,59 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 41 nouveaux records sur 52 semaines et quatre nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 110 nouveaux records et 74 nouveaux records à la baisse.