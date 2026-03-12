Wall St chute de plus de 1% en raison des tensions au Moyen-Orient et des inquiétudes concernant le crédit privé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices en baisse: Dow 1,17%, S&P 500 1,05%, Nasdaq 1,36%

* Goldman Sachs reporte à septembre la prévision de la prochaine baisse des taux de la Fed

* Le pétrole s'envole alors que des pétroliers sont incendiés au Moyen-Orient

* Morgan Stanley chute de 4 % en raison de l'inquiétude suscitée par le crédit privé

(Mise à jour des prix, des détails et des commentaires d'analystes) par Johann M Cherian et Utkarsh Hathi

Lesprincipaux indices de Wall Street ont chuté de plus de 1 % jeudi, les valeurs financières accusant le coup, alors que la flambée des prix du pétrole vers les 100 dollars le baril a ravivé les craintes d'inflation et que les investisseurs ont surveillé de près les inquiétudes croissantes dans le secteur du crédit privé.

Les prix du brut ont bondi après que deux pétroliers ont été incendiés dans les eaux irakiennes lors de frappes iraniennes apparentes , dans le cadre d'attaques plus larges sur les installations pétrolières et de transport à travers le Moyen-Orient. Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a déclaré que le détroit d'Ormuz devrait rester fermé en tant qu'outil de pression.

Les actions des compagnies aériennes du S&P 500 .SPLRCALI , très sensibles aux coûts du carburant, ont chuté de 3,7 % et sont en passe d'enregistrer leurs plus fortes pertes mensuelles depuis un an. Les croisiéristes Norwegian NCLH.N et Royal Caribbean RCL.N ont chuté respectivement de 2,8% et 7%.

Les valeurs énergétiques ont augmenté, Occidental OXY.N gagnant 5,9% et ConocoPhillips COP.N augmentant de 3%, tandis que le secteur S&P 500 Fertilizers and Agricultural Chemicals

.SPLRCCHFA a grimpé de plus de 5%.

Les marchés ont également été déçus par les inquiétudes concernant le marché du crédit privé, d'une valeur de 2 000 milliards de dollars, après que la société suisse de capital-investissement Partners Group a averti que les taux de défaillance pourraient doubler au cours des prochaines années.

Morgan Stanley MS.N a chuté de 4 % après avoir limité les rachats dans l'un de ses fonds de crédit privé, à la suite de mesures similaires prises par Blackstone BX.N et BlackRock BLK.N au début du mois. Blackstone et BlackRock ont perdu respectivement 3,4 % et 1,6 %.

"Un pourcentage élevé des avoirs de (private credit) ont tendance à être des sociétés de logiciels en plein essor", a déclaréArt Hogan, stratège en chef du marché chez B. Riley Wealth.

"Ils ont probablement été considérés comme ayant une stratégie de sortie à un moment donné cette année et il semble que la fenêtre pour entrer en bourse s'est un peu refermée pour les sociétés de logiciels alors qu'elles étaient sous pression. C'est donc une partie du problème de l'évaluation à la valeur du marché qui se produit avec le crédit privé, le capital-investissement."

JPMorgan Chase JPM.N a réduit la valeur de certains prêts à des fonds de crédit privés jeudi.

Le secteur financier du S&P 500 .SPSY a perdu 1,5%, les banques Citigroup C.N et Goldman Sachs GS.N ayant baissé de plus de 3%.

Pendant ce temps, la vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, Michelle Bowman, a déclaré que les exigences en matière de capital des grandes banques diminueront légèrement dans le cadre des projets révisés de règles générales en matière de capital bancaire.

À 11:53 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 553,49 points, ou 1,17%, à 46 861,34, le S&P 500 .SPX a perdu 71,01 points, ou 1,05%, à 6 704,79 et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 308,66 points, ou 1,36%, à 22 407,48.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , jauge de la peur à Wall Street, était en hausse de 1,71 point à 25,94, tandis que l'indice Russell des petites capitalisations .RUT , sensible aux taux, perdait 1,6%.

Les marchés mondiaux ont été bouleversés ce mois-ci par la guerre entre les États-Unis et Israël et l'Iran, qui a perturbé l'approvisionnement en pétrole et en gaz et fait grimper en flèche les prix du brut, compliquant ainsi les plans d'assouplissement de la politique monétaire des banques centrales mondiales.

Goldman Sachs prévoit désormais une baisse des taux de la Fed en septembre, et les contrats à terme sur le marché monétaire montrent que les opérateurs n'envisagent plus qu'une baisse d'un quart de point d'ici à décembre, contre deux avant le conflit.

L'Agence internationale de l'énergie a déclaré que le monde était confronté à la plus grande perturbation de l'approvisionnement en pétrole jamais observée.

En outre, Washington a déclaré qu'il lançait deux nouvelles enquêtes commerciales sur la capacité industrielle excédentaire de 16 partenaires commerciaux majeurs et sur le travail forcé, **dans une démarche annoncée de longue date,** dans le but de rétablir la pression tarifaire.

L'opérateur d'applications de rencontres Bumble BMBL.O a bondi de 34% jeudi après avoir annoncé un chiffre d'affaires du quatrième trimestre supérieur aux estimations.

Le distributeur discount Dollar General DG.N a chuté de 4% après avoir annoncé des ventes annuelles comparables inférieures aux estimations.

Sur le front des données, les demandes hebdomadaires de chômage ont baissé la semaine dernière, ce qui pourrait contribuer à apaiser les craintes d'une détérioration du marché du travail après une baisse inattendue de l'emploi en février.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 3,23 contre 1 sur le NYSE et de 3,07 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 15 nouveaux records sur 52 semaines et 17 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 26 nouveaux records et 120 nouveaux records à la baisse.