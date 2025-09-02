Wall St atteint son plus bas niveau en une semaine en raison de l'incertitude sur les tarifs douaniers, les données sont au centre de l'attention

Indices en baisse: Dow 0,6%, S&P 500 0,8%, Nasdaq 1%

PepsiCo gagne après qu'Elliott ait révélé une participation de 4 milliards de dollars

Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que les prix des lingots atteignent un niveau record

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Purvi Agarwal et Ragini Mathur

Lesprincipaux indices de Wall Street ont atteint leur plus bas niveau en plus d'une semaine mardi, alors que les investisseurs revenant d'un long week-end de vacances s'inquiètent de la légalité des tarifs douaniers du président Donald Trump et attendent des rapports économiques cruciaux.

Vendredi, une cour d'appel américaine divisée a statué que la plupart des droits de douane de M. Trump étaient illégaux , mais a autorisé leur maintien jusqu'au 14 octobre. L'administration Trump peut encore faire appel auprès de la Cour suprême.

Les rendements des bons du Trésor américain à plus long terme ont augmenté mardi, ceux des bons à 30 ans US30YT=RR atteignant leurs niveaux les plus élevés depuis plus d'un mois, ce qui a pesé sur les actions.

L'indice de volatilité du marché CBOE .VIX a également atteint son plus haut niveau depuis plus de trois semaines et était en dernière position en hausse de 1,85 point à 18.

"Si la Cour suprême juge les droits de douane illégaux, le gouvernement devra rembourser tout cet argent... s'il y a plus de dette, les rendements augmenteront, ce qui signifie plus de problèmes pour le marché", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.

A 10:04 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 282,83 points, ou 0,62%, à 45 262,05, le S&P 500 .SPX a perdu 54,25 points, ou 0,84%, à 6 406,01 et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 209,65 points, ou 0,98%, à 21 245,90.

Les indices ont compensé certaines baisses après que l'Institute for Supply Management (ISM) ait déclaré que son PMI manufacturier avait augmenté à 48,7 en août, contre 48 en juillet.

Néanmoins, la plupart des secteurs du S&P 500 ont évolué dans le rouge, les valeurs technologiques .SPLRCT étant les plus pénalisantes. Nvidia NVDA.O a chuté de 1,5 %, Apple

AAPL.O a perdu 0,8 % et Microsoft MSFT.O a reculé de 0,6 %.

A l'inverse, un gain de 3,6% de PepsiCo PEP.O après qu'Elliott Management ait révélé une participation de4 milliards de dollars dans le géant des boissons, lançant une campagne activiste, a limité les pertes sur le secteur des biens de consommation de base .SPLRCS .

Dans le même temps, la prudence a prévalu avant le rapport sur les emplois non agricoles du mois d'août, attendu vendredi, qui suivra le rapport mensuel sur les emplois privés et les chiffres sur les ouvertures de postes.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les marchés évaluent à92 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt lors de la réunion de la Fed qui se tiendra à la fin du mois.

L'inclinaison dovish des investisseurs est survenue après le faible rapport sur l'emploi de juillet , le président de la Fed Jerome Powell reconnaissant les risques croissants pour le marché du travail lors du symposium de Jackson Hole, ce qui a aidé le S&P 500 et le Dow à enregistrer leur quatrième mois consécutif de gains en août.

Le Nasdaq a enregistré son cinquième gain mensuel consécutif le mois dernier.

Les marchés entrent dans un mois de septembre saisonnièrement maussade qui, selon DataTrek Research, est le seul mois depuis 1958 où les rendements moyens du S&P 500 sont négatifs.

Une annonce de Trump concernant le département de la défense des États-Unis plus tard dans la journée sera également surveillée.

En ce qui concerne les actions, les mineurs d'or ont progressé après que les prix des lingots ont atteint un niveau record. Les actions cotées aux États-Unis de Harmony Gold

HMY.N ont augmenté de 5,6 %,Barrick Mining B.N a gagné 1,2 % et Newmont NEM.N a ajouté 1,1 %.

Kraft Heinz KHC.O a chuté de 3%. Le géant des produits emballés se scindera en deux sociétés cotées sur .

Les résultats trimestriels des détaillants seront également surveillés cette semaine.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 2,91 contre 1 sur le NYSE et de 1,8 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré six nouveaux sommets et un nouveau creux sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 48 nouveaux sommets et 48 nouveaux creux.