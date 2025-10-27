 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 250,00
+0,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall St atteint de nouveaux sommets grâce aux bénéfices des entreprises technologiques et à l'optimisme sur le commerce entre les États-Unis et la Chine
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 21:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Hausse du Dow Jones, du S&P 500 et du Nasdaq

*

Les investisseurs attendent des résultats importants et des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine

*

Les actions argentines cotées en bourse gagnent après l'élection de Milei

(Actualisé à la clôture) par Sinéad Carew et Pranav Kashyap

Les principaux indices de Wall Street ont affiché des records de clôture pour la deuxième journée consécutive lundi, les investisseurs étant optimistes quant aux perspectives d'un accord commercial entre les États-Unis et la Chine et se réjouissant d'une semaine riche en résultats technologiques de premier plan et d'une baisse des taux d'intérêt américains largement attendue.

Le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping doivent se rencontrer jeudi pour décider d'un cadre qui pourrait suspendre les droits de douane américains plus sévères et les restrictions à l'exportation de terres rares de la Chine, atténuant les craintes du marché concernant une guerre commerciale et envoyant la "jauge de la peur" VIX .VIX de Wall Street à un plus bas d'un mois.

Lors de ses apparitions télévisées du week-end, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent , a parlé d'accords concernant l'achat par la Chine de soja américain et ses exportations de terres rares après deux jours de négociations commerciales en Malaisie.

Outre la réunion à venir, les commentaires de Scott Bessent ont renforcé l'espoir d'un apaisement des tensions entre les États-Unis et la Chine, a déclaré Scott Wren, stratège principal des marchés mondiaux à l'Institut d'investissement Wells Fargo à Saint-Louis, dans le Missouri.

Les bénéfices de cinq des poids lourds du groupe des "Sept Magnifiques " - Microsoft MSFT.O , Apple AAPL.O , Alphabet GOOGL.O , Amazon AMZN.O et Meta META.O - plus tard dans la semaine testeront l'endurance de la reprise du marché, qui a largement dépendu de l'optimisme concernant la croissance et les dépenses d'investissement liées à l'intelligence artificielle.

"Le marché s'attend à ce que cinq des sept sociétés du Mag fassent rapport cette semaine et à ce que l'on confirme que toutes ces dépenses d'investissement dans l'intelligence artificielle se concrétisent et que les revenus et les bénéfices tirés de l'intelligence artificielle se matérialisent", a déclaré Scott Wren.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a gagné 82,92 points, soit 1,23%, pour terminer à 6 874,61 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 431,22 points, soit 1,86%, pour atteindre 23 636,09. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 333,87 points, soit 0,71%, à 47 540,99.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les services de communication .SPLRCL , la consommation discrétionnaire

.SPLRCD et la technologie .SPLRCT ont tous fortement progressé. Les secteurs les moins performants ont été les matériaux .SPLRCM et les biens de consommation de base

.SPLRCS .

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a atteint un nouveau record. Les actions de Qualcomm QCOM.O ont bondi après la présentation de deux puces d'intelligence artificielle pour les centres de données, qui seront commercialisées à partir de l'année prochaine. Nvidia NVDA.O , leader des puces d'intelligence artificielle, a également progressé.

Les actions cotées aux États-Unis de sociétés chinoises, notamment Alibaba Group Holding BABA.N , JD.com JD.O , PDD Holdings PDD.O et Baidu BIDU.O , ont également progressé au cours de la journée.

LA BAISSE DES TAUX D'INTÉRÊT DE LA FED EST PLEINEMENT ANTICIPÉE

Les données d'inflation plus faibles de la semaine dernière ont pratiquement scellé les paris en faveur d'une réduction de taux de 25 points de base par la Réserve fédérale mercredi, et les investisseurs suivront de près les commentaires du président Jerome Powell à la recherche d'indices sur une réduction en décembre, alors que la fermeture du gouvernement américain retarde la publication de données clés.

Keurig Dr Pepper KDP.O a grimpé après avoir relevé ses prévisions de ventes annuelles et levé environ 7 milliards de dollars pour financer son achat du géant néerlandais du café JDE Peet's. Les actions de Lululemon LULU.O ont augmenté après que la société ait annoncé un partenariat avec la National Football League pour lancer une collection de vêtements.

Les actions de Janus Henderson JHG.N ont augmenté après la confirmation d'une proposition d'acquisition de la part de Trian et General Catalyst.

Les actions cotées en bourse de sociétés argentines ont bondi après la victoire électorale du président Javier Milei .

Véhicules électriques

Valeurs associées

ALIBABA GRP
19,438 EUR Tradegate +3,56%
ALIBABA GRP
22,9700 USD OTCBB +4,18%
ALIBABA GRP SP ADR
179,435 USD NYSE +2,73%
ALPHABET-A
269,2700 USD NASDAQ +3,60%
AMAZON.COM
226,9700 USD NASDAQ +1,23%
APPLE
268,8100 USD NASDAQ +2,28%
BAIDU RG-A
13,898 EUR Tradegate +3,89%
BAIDU SP ADR-A
128,6600 USD NASDAQ +4,81%
BANCO BBVA
EUR Sibe 0,00%
BBVA BANCO
3,5400 EUR Sibe +30,15%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 544,59 Pts Index Ex +0,71%
Gaz naturel
3,30 USD NYMEX -0,99%
JANUS HEND GRP
46,325 USD NYSE +11,26%
JD.COM RG-A
14,850 EUR Tradegate +4,23%
JD.COM RG-A
16,9500 USD OTCBB +2,16%
JD.COM SP ADR-A
34,2000 USD NASDAQ +3,04%
JDE PEET'S
31,5200 EUR Euronext Amsterdam +0,06%
KEURIG DR PEPPER
29,2300 USD NASDAQ +7,62%
LULULEMON ATHL
181,3900 USD NASDAQ +1,81%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
750,8200 USD NASDAQ +1,69%
MICROSOFT
531,5200 USD NASDAQ +1,51%
NASDAQ 100 INDEX
25 821,55 Pts Index Ex +1,83%
NASDAQ Composite
23 637,46 Pts Index Ex +1,86%
NVIDIA
191,4900 USD NASDAQ +2,81%
PDD HOLDINGS ADS-A
137,7600 USD NASDAQ +2,84%
Pétrole Brent
65,90 USD Ice Europ +0,32%
Pétrole WTI
61,56 USD Ice Europ +0,34%
QUALCOMM
187,6800 USD NASDAQ +11,09%
S&P 500
6 875,16 Pts CBOE +1,23%
S&P 500 INDEX
6 875,16 Pts CBOE +1,23%
TESLA
452,4200 USD NASDAQ +4,31%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

