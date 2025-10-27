Wall St atteint de nouveaux sommets grâce aux bénéfices des entreprises technologiques et à l'optimisme sur le commerce entre les États-Unis et la Chine

Hausse du Dow Jones, du S&P 500 et du Nasdaq

Les investisseurs attendent des résultats importants et des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine

Les actions argentines cotées en bourse gagnent après l'élection de Milei

(Actualisé à la clôture) par Sinéad Carew et Pranav Kashyap

Les principaux indices de Wall Street ont affiché des records de clôture pour la deuxième journée consécutive lundi, les investisseurs étant optimistes quant aux perspectives d'un accord commercial entre les États-Unis et la Chine et se réjouissant d'une semaine riche en résultats technologiques de premier plan et d'une baisse des taux d'intérêt américains largement attendue.

Le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping doivent se rencontrer jeudi pour décider d'un cadre qui pourrait suspendre les droits de douane américains plus sévères et les restrictions à l'exportation de terres rares de la Chine, atténuant les craintes du marché concernant une guerre commerciale et envoyant la "jauge de la peur" VIX .VIX de Wall Street à un plus bas d'un mois.

Lors de ses apparitions télévisées du week-end, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent , a parlé d'accords concernant l'achat par la Chine de soja américain et ses exportations de terres rares après deux jours de négociations commerciales en Malaisie.

Outre la réunion à venir, les commentaires de Scott Bessent ont renforcé l'espoir d'un apaisement des tensions entre les États-Unis et la Chine, a déclaré Scott Wren, stratège principal des marchés mondiaux à l'Institut d'investissement Wells Fargo à Saint-Louis, dans le Missouri.

Les bénéfices de cinq des poids lourds du groupe des "Sept Magnifiques " - Microsoft MSFT.O , Apple AAPL.O , Alphabet GOOGL.O , Amazon AMZN.O et Meta META.O - plus tard dans la semaine testeront l'endurance de la reprise du marché, qui a largement dépendu de l'optimisme concernant la croissance et les dépenses d'investissement liées à l'intelligence artificielle.

"Le marché s'attend à ce que cinq des sept sociétés du Mag fassent rapport cette semaine et à ce que l'on confirme que toutes ces dépenses d'investissement dans l'intelligence artificielle se concrétisent et que les revenus et les bénéfices tirés de l'intelligence artificielle se matérialisent", a déclaré Scott Wren.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a gagné 82,92 points, soit 1,23%, pour terminer à 6 874,61 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 431,22 points, soit 1,86%, pour atteindre 23 636,09. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 333,87 points, soit 0,71%, à 47 540,99.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les services de communication .SPLRCL , la consommation discrétionnaire

.SPLRCD et la technologie .SPLRCT ont tous fortement progressé. Les secteurs les moins performants ont été les matériaux .SPLRCM et les biens de consommation de base

.SPLRCS .

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a atteint un nouveau record. Les actions de Qualcomm QCOM.O ont bondi après la présentation de deux puces d'intelligence artificielle pour les centres de données, qui seront commercialisées à partir de l'année prochaine. Nvidia NVDA.O , leader des puces d'intelligence artificielle, a également progressé.

Les actions cotées aux États-Unis de sociétés chinoises, notamment Alibaba Group Holding BABA.N , JD.com JD.O , PDD Holdings PDD.O et Baidu BIDU.O , ont également progressé au cours de la journée.

LA BAISSE DES TAUX D'INTÉRÊT DE LA FED EST PLEINEMENT ANTICIPÉE

Les données d'inflation plus faibles de la semaine dernière ont pratiquement scellé les paris en faveur d'une réduction de taux de 25 points de base par la Réserve fédérale mercredi, et les investisseurs suivront de près les commentaires du président Jerome Powell à la recherche d'indices sur une réduction en décembre, alors que la fermeture du gouvernement américain retarde la publication de données clés.

Keurig Dr Pepper KDP.O a grimpé après avoir relevé ses prévisions de ventes annuelles et levé environ 7 milliards de dollars pour financer son achat du géant néerlandais du café JDE Peet's. Les actions de Lululemon LULU.O ont augmenté après que la société ait annoncé un partenariat avec la National Football League pour lancer une collection de vêtements.

Les actions de Janus Henderson JHG.N ont augmenté après la confirmation d'une proposition d'acquisition de la part de Trian et General Catalyst.

Les actions cotées en bourse de sociétés argentines ont bondi après la victoire électorale du président Javier Milei .