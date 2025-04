Walgreens Boots: BPA trimestriel presque divisé par deux information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 14:38









(CercleFinance.com) - Walgreens Boots Alliance publie un BPA ajusté de 0,63 dollar au titre de son deuxième trimestre 2024-25, contre 1,20 dollar sur la même période de l'exercice précédent, malgré des revenus en croissance de 4,1% à 38,6 milliards de dollars (+4,7% à taux de change constant).



La chaine de drugstores explique la chute de son BPA ajusté 'principalement par l'avantage fiscal effectif ajusté de l'exercice précédent, la baisse des ventes au détail aux États-Unis et les profits tirés des cessions-bails de l'exercice précédent'.



Compte tenu de la transaction annoncée il y a un mois, en vertu de laquelle WBA sera acquise par des entités affiliées à Sycamore Partners et doit donc être retirée de la cote au dernier trimestre 2025, la société retire ses prévisions pour l'exercice en cours.





Valeurs associées WALGREENS BOOTS 10,8850 USD NASDAQ +1,63%