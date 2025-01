Walgreens Boots Alliance suspend son dividende

(AOF) - Walgreens Boots Alliance est attendu en baisse de plus de 10% en pré-marché à Wall Street après l’annonce de la suspension de son dividende trimestriel en espèces dans le cadre de son plan de restructuration. La chaîne américaine de pharmacies invoque "les besoins de trésorerie de l’entreprise au cours des prochaines années, notamment en ce qui concerne les litiges et le refinancement de la dette". Cette décision intervient dix jours après la mise en cause du groupe par la justice américaine dans la crise des opiacés.

