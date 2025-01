Walgreens Boots Alliance dépasse les attentes au 1er trimestre

(AOF) - Walgreens Boots Alliance est attendu en hausse de plus de 15% en pré-marché à Wall Street après la publication de ses résultats. La chaîne américaine de pharmacies dépassé les attentes des analystes avec un bénéfice ajusté de 0,51 dollar par action au premier trimestre, et a maintenu sa perspective 2025 avec un bénéfice par action ajusté compris entre 1,40 et 1,80 dollar. Le chiffre d'affaires du premier trimestre a progressé de 7,5% sur un an, à 39,5 milliards de dollars. Il a augmenté de 6,9% à taux de change constants.

AOF - EN SAVOIR PLUS