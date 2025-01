Walgreens Boots Alliance attaqué par le DoJ pour son rôle dans la crise des opiacés

(AOF) - Walgreens Boots Alliance est attendue en forte baisse en pré-marché à Wall Street après que le Département américain de la Justice a annoncé vendredi avoir intenté une action contre le groupe pour son rôle dans la crise des opiacés. L’exécutif accuse Walgreens d’avoir sciemment délivré des millions d'ordonnances qui "n'avaient pas de but médical légitime" en violation de la loi sur les substances contrôlées (Controlled Substances Act, CSA) et d'avoir ensuite demandé le remboursement d'un grand nombre de ces ordonnances auprès de divers programmes fédéraux.

"Notre plainte allègue que les pharmaciens de Walgreens ont rempli des millions d'ordonnances de substances contrôlées avec des signaux d'alerte clairs indiquant que les ordonnances étaient très probablement illégales, et que Walgreens a systématiquement fait pression sur ses pharmaciens pour qu'ils remplissent les ordonnances, y compris les ordonnances de substances contrôlées, sans prendre le temps nécessaire pour confirmer leur validité", précise le procureur général adjoint principal Brian M. Boynton, chef de la division civile du ministère de la Justice.

Selon lui "ces pratiques ont permis à des millions de comprimés d'opioïdes et d'autres substances contrôlées de sortir illégalement des magasins Walgreens."

Dans un communiqué, la chaîne de pharmacies demande au tribunal de "clarifier les responsabilités des pharmacies et des pharmaciens et de les protéger contre la tentative du gouvernement d'appliquer des règles arbitraires qui n'apparaissent dans aucune loi ou réglementation et n'ont jamais fait l'objet d'un processus réglementaire officiel".

Le groupe défend ses pharmaciens soulignant qu'ils répondent à des prescriptions légitimes avec des médicaments approuvés par la FDA, à partir d'ordonnances rédigées par des prescripteurs agréés par la DEA, "conformément à toutes les lois et réglementations applicables".

