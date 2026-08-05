Wagner Moura et Greta Lee luttent pour leur survie dans le nouveau thriller « The Last House »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Francesca Halliwell

Greta Lee et Wagner Moura font appel à leur instinct de survie pour incarner un couple marié piégé chez lui dans « The Last House », le nouveau thriller psychologique de Netflix.

Dans une interview accordée à Reuters, l’actrice de « Past Lives », Greta Lee, a déclaré que l’un des plus grands défis qu’elle ait rencontrés pendant le tournage avait été d’incarner la crise émotionnelle de son personnage et de montrer comment celle-ci affectait les liens entre conjoints, parents et enfants.

«Nous avons eu la chance de travailler avec un véritable survivaliste», a-t-elle déclaré. «C’est incroyablement inspirant de comprendre la physiologie réelle de ce qui vous arrive.»

Réalisé par Louis Leterrier, le cinéaste de « Now You See Me » et « Fast X », le film suit une famille de quatre personnes soudainement piégée dans sa maison, sans aucune issue. Ils doivent s’entraider alors que les provisions s’amenuisent et qu’une mystérieuse menace extérieure les maintient enfermés.

Le tournage s’est entièrement déroulé à l’intérieur d’une seule et même maison qui se détériore au fil du temps, reflétant ainsi la dégringolade des personnages. Moura, la vedette de « The Secret Agent », a qualifié le décor de prouesse technique: « Pour la deuxième partie du film, la façon dont ils ont réussi à transformer la maison en une sorte d’aquarium… Je n’avais jamais rien vu de tel auparavant. »

Leterrier, qui a déclaré avoir travaillé sur des films dont le budget s’élevait à 400 millions de dollars, a admis que ce film était le plus difficile de sa carrière. « J’ai tourné des films où, littéralement, je sautais d’un avion à un autre », a-t-il déclaré. «(The Last House) a été extrêmement difficile pour toutes les personnes impliquées. »

Au-delà du suspense, Leterrier a expliqué qu’il souhaitait que le public réfléchisse aux thèmes du consumérisme et de la cupidité: « J’aime l’idée que les gens regardent ce film chez eux… puis qu’ils jettent un œil à leur réfrigérateur… à leur famille, et qu’ils se demandent: “Combien de temps tiendrions-nous le coup si cela arrivait aujourd’hui?” » Il a ajouté que le scénariste Matthew Robinson et lui-même s’étaient inspirés des leçons tirées du confinement pour montrer comment « survivre mentalement et émotionnellement, et grandir avec sa famille ».

Lorsqu’on lui a demandé comment il s’en sortirait s’il était coincé chez lui, Moura a plaisanté: « Ce serait un véritable désastre — je ne sais rien réparer. » Lee a semblé approuver, en lançant avec humour que la star de « Narcos » ferait mieux de s’en tenir à son métier habituel.

« The Last House » sortira sur Netflix vendredi (le 7 août).