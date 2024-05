Waga Energy va produire du biométhane sur le site du comté de Rockingham (États-Unis)

Waga Energy, spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage des déchets, et le comté de Rockingham, situé en Caroline du Nord aux États-Unis, ont signé un contrat pour produire du biométhane sur son site de stockage des déchets situé sur la commune de Madison. Ce contrat fait suite à un appel d’offres lancé en 2022 et remporté par Waga Energy.



Dans le cadre de cet accord, Waga Energy va financer la construction sur le site d’une unité d’épuration, utilisant sa technologie brevetée WAGABOX®, pour produire du biométhane à partir du gaz émis spontanément par les déchets stockés. Waga Energy exploitera cet équipement pendant une durée d’au moins 20 ans, en partageant les revenus générés par la vente du biométhane avec le comté de Rockingham.



L’unité WAGABOX® sera mise en service en 2026 et pourra produire 60 GWh de biométhane par an, injectés directement dans le réseau de gaz local.