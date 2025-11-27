Waga Energy signe un financement de 180 millions de dollars

(AOF) - Waga Energy a signé une dette senior de 180 millions de dollars sur quatre ans avec Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et HSBC Asset Management en tant que prêteur et agent prêteur. Ces fonds doivent servir à renforcer la capacité de production de biométhane sur les sites de stockage de déchets aux Etats-Unis. A ce jour, Waga Energy a signé 13 contrats d’exploitation de gaz avec des gestionnaires de décharges aux Etats-Unis (dont 2 unités Wagabox en exploitation et 11 en construction), totalisant une capacité installée de 1,4 TWh par an.

Ces installations permettent de produire du gaz renouvelable à prix compétitif, avec un impact majeur sur la réduction des émissions de méthane.

AOF - EN SAVOIR PLUS