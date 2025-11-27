Waga Energy signe un financement de 180 M$ pour accélérer son expansion aux États-Unis

Waga Energy, spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage de déchets, a signé une dette senior de 180 millions de dollars US sur 4 ans avec Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) et HSBC Asset Management, pour renforcer ses capacités de production aux États-Unis. Le Groupe a signé à ce jour 13 contrats de valorisation du gaz avec des gestionnaires de site de stockage aux États-Unis (dont 2 unités Wagabox® en exploitation et 11 en construction), totalisant une capacité installée de 1,4 TWh par an. Ces installations permettent de produire du gaz renouvelable à prix compétitif, avec un impact majeur sur la réduction des émissions de méthane.