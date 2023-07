Waga Energy: signe un contrat avec Casella Waste Systems information fournie par Cercle Finance • 11/07/2023 à 09:48

(CercleFinance.com) - Waga Energy annonce la signature d'un contrat avec Casella Waste Systems pour construire et exploiter trois unités de production de biométhane sur des sites de stockage des déchets aux États-Unis.



Ces unités produiront au démarrage environ 380 GWh de biométhane par an, et apporteront une contribution majeure au développement du gaz renouvelable aux États-Unis.



Dans le cadre de cet accord, Waga Energy va financer et construire sur ces sites trois unités d'épuration utilisant sa technologie brevetée WAGABOX®, et prendra en charge leur exploitation pour une durée de 20 ans.



Les trois unités éviteront l'émission de 63 000 tonnes d'eqCO2 par an par la substitution du gaz naturel fossile.



Dix-sept unités WAGABOX® sont en service en France, au Canada et en Espagne, et quinze autres sont en construction aux États-Unis, en France et au Canada.



Mathieu Lefebvre, président-directeur général de Waga Energy : ' Ce partenariat représente une étape majeure dans le déploiement mondial de la solution WAGABOX®, au service de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique.'