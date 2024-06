Waga Energy signe avec OCI Global pour produire du biométhane au Texas

Waga Energy a signé un contrat avec OCI Global, l’un des principaux producteurs d'azote, de méthanol et d'hydrogène dans le monde, pour produire du biométhane sur le site de stockage des déchets de Beaumont, dans l'État du Texas.



OCI Global va installer un dispositif de captation sur le site de stockage des déchets de la ville de Beaumont, afin de capter le gaz émis spontanément par la dégradation des déchets organiques. Ce gaz sera transformé en biométhane par une unité WAGABOX® installée sur le site, puis injecté dans le réseau de gaz local.



L’unité WAGABOX® sera construite, détenue et exploitée par Waga Energy dans le cadre d'un contrat de service d’épuration. OCI Global sera propriétaire de sa production de biométhane. Ce modèle d’affaires, inédit aux États-Unis, pourrait être répliqué sur de nombreux autres sites de stockage des déchets.



L'unité WAGABOX® sera mise en service en 2025 et évitera l’émission de 27 440 tonnes d'eqCO2 par an selon la méthodologie de calcul de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA)1, soit les émissions de 10,6 millions de litres d’essence. La captation du gaz sur le site de stockage des déchets réduira en outre les émissions de méthane, un gaz à effet de serre dont le pouvoir de réchauffement est 84 fois supérieur à celui du CO2 sur 20 ans.