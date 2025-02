Waga Energy s’implante au Brésil

(AOF) - Dans le cadre de son déploiement international, Waga Energy, spécialiste de la valorisation du biogaz des sites de stockage sous forme de biométhane, a créé le 4 février dernier une filiale au Brésil, dont le siège social est basé à São Paulo. Waga Energy a recruté Álvaro Ferreira pour développer cette nouvelle filiale brésilienne. Il contribue depuis près de 30 ans au développement des marchés des gaz industriels, du gaz naturel et des gaz renouvelables, dont le biométhane. Il a dirigé des équipes et mené des projets au Brésil, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est.

Il a occupé des postes de direction pour White Martins (groupe Linde/Praxair) et GNLink (groupe Lorinvest) au Brésil et en Chine.

Le Brésil compte environ 3 850 sites de stockage de déchets, dont certains sont équipés de systèmes de captage du biogaz généré naturellement par la dégradation des matières organiques. Des réglementations récentes incitent les exploitants à réduire sur ces sites les émissions de méthane, un puissant gaz à effet de serre.

La loi "Combustível do Futuro" (Carburant de l'avenir), promulguée en 2024, instaure en outre des mesures en faveur de la production du biométhane, afin de décarboner les transports. Elle créée notamment des certificats de traçabilité ("CGOB") pour encourager les programmes de décarbonisation.

