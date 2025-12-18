Waga Energy s'exporte dans le Maryland aux Etats-Unis

(AOF) - Waga Energy a été choisie par le comté de Wicomico pour produire du biométhane sur le site de stockage de déchets de Newland Park, situé dans le Maryland aux Etats-Unis. Le site utilisera la technologie Wagabox développée et brevetée par la société française. Une fois opérationnel, il traitera jusqu’à 1600 mètres cubes par heure de biogaz et produira plus de 62 GWh de biométhane par an, qui sera directement injecté dans le réseau local. Le projet permettra notamment de compenser environ 12 200 tonnes d’équivalents CO² par an en capturant le méthane.

AOF - EN SAVOIR PLUS