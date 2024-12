Waga Energy: production de biométhane en Californie information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 18:22









(CercleFinance.com) - G2 Energy annonce que Waga Energy financera, construira et exploitera deux unités WAGABOX de production de biométhane sur des sites de Recology en Californie, aux États-Unis.



La première, à Wheatland, produira 123 GWh par an, et la seconde, à Vacaville, 185 GWh par an, avec une mise en service prévue en 2026.



Ces projets injecteront le biométhane dans le réseau de PG&E et éviteront 70 000 tonnes de CO2 par an, contribuant à la décarbonisation et à l'utilisation de gaz renouvelable en substitution au gaz fossile.



Les dirigeants de G2 Energy, Recology et Waga Energy saluent cette collaboration innovante, alignée avec les objectifs environnementaux et énergétiques de la Californie.





Valeurs associées WAGA ENERGY 15,08 EUR Euronext Paris +0,53%