Waga Energy obtient un prêt de 12 M€ pour refinancer quatre unités WAGABOX®

Waga Energy, spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage de déchets, a signé un prêt de 12 millions d’euros d’une maturité de 13,5 ans auprès de BNP Paribas et du groupe Crédit Agricole pour refinancer quatre unités WAGABOX® en exploitation en France.



Ce prêt sans recours a été souscrit par la société financière Waga Assets 2, filiale à 100 % de Waga Energy, qui détient les unités démarrées à Montois-La-Montagne (Moselle), Éteignières (Ardennes), Cusset (Allier) et Granges (Saône-et-Loire). L’intégralité de la somme a été versée à la date de la signature du prêt et servira à rembourser la dette de construction des quatre unités, ainsi qu’à renforcer la trésorerie du Groupe pour investir dans de nouveaux projets de production de biométhane en France et à l’international.



Jean-Michel Thibaud, directeur général adjoint et directeur financier de Waga Energy, déclare : « Depuis le début de l’année 2024, Waga Energy a sécurisé plus de 175 millions d’euros de dettes dans des conditions qui témoignent de la confiance des banques dans notre stratégie et notre modèle d’affaires générant des flux de trésorerie réguliers et prévisibles. Nous remercions BNP Paribas et le Groupe Crédit Agricole pour leur participation dans ce financement de projet et leur soutien de longue date ».