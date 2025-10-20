Waga Energy monétise un premier crédit d’impôt (ITC) aux États-Unis

Waga Energy, spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage de déchets, a finalisé le 14 octobre 2025 la première monétisation d’un crédit d’impôt américain (Investment Tax Credit – ITC) pour le projet WAGABOX® du comté de Steuben, dans l’État de New York. Ce crédit d’impôt à l’investissement, instauré dans le cadre de l’Inflation Reduction Act (IRA), est une aide fédérale visant à encourager l’investissement privé dans les infrastructures d’énergie renouvelable.



La monétisation du crédit d’impôt du comté de Steuben représente un montant net, après la prise en compte des frais associés (y compris la commission de courtage, la prime d’assurance, ainsi que les honoraires juridiques et fiscaux) estimé à environ 3,8 M$.