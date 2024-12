Waga Energy lance deux projets de production de biométhane en Californie

G2 Energy, développeur de projets de production d’énergie sur les sites de stockage de déchets, a choisi Waga Energy, spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage de déchets, pour réaliser deux projets sur des sites exploités par l'entreprise Recology Inc., spécialisée dans la collecte et le traitement des déchets sur la côte ouest des États-Unis.







Dans le cadre de cet accord, Waga Energy financera, construira et exploitera deux unités de production utilisant sa technologie brevetée WAGABOX® sur des sites exploités par Recology : la première sera installée sur le site d’Ostrom Road à Wheatland et produira 123 GWh de biométhane par an ; la seconde sera installée sur le site Hay Road à Vacaville et produira 185 GWh de biométhane par an. La production de ces deux unités sera injectée directement dans le réseau de distribution de gaz de Pacific Gas & Electric (PG&E).







Les deux installations entreront en service en 2026 et éviteront conjointement l’émission d’environ 70 000 tonnes d’équivalent CO2 chaque année , soit l’équivalent des émissions annuelles de 15 000 voitures à essence.







Waga Energy exploite 28 unités de production de biométhane dans le monde et 17 autres sont en construction, dont 11 aux Etats-Unis.