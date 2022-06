Waga Energy intègre Euronext Tech Leaders, le nouvel indice des valeurs technologiques européennes

Waga Energy a été choisi pour intégrer Euronext Tech Leaders, le nouvel indice boursier des valeurs technologiques européennes.

Euronext Tech Leaders regroupe une centaine d’entreprises de croissance listées sur l’une des sept grandes places européenne (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan et Oslo), sélectionnées sur des critères de croissance et d’expertise technologique. Elles représentent une capitalisation boursière globale de 1 000 milliards d’euros.

Ce nouvel indice a été créé début juin 2022 par Euronext, la principale place boursière européenne, pour soutenir la croissance des valeurs technologiques européennes et accroître leur visibilité auprès des investisseurs à l’international. Il sera opérationnel à partir du mois de juillet 2022.

Une quarantaine de société françaises dont Waga Energy figurent dans l’indice Euronext Tech Leaders.