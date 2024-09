Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Waga Energy: intégré à la 'High Five' de Portzamparc information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 14:41









(CercleFinance.com) - L'action Waga Energy progressait mercredi à la Bourse de Paris dans le sillage de la décision de Portzamparc d'intégrer le titre au sein de sa liste de petites et moyennes valeurs préférées à l'achat, la 'High Five'.



Vers 14h15, le titre du producteur de biométhane - qui valorise le gaz à partir du stockage de déchets - gagnait autour de 4,2%. A ce stade, la valeur perd toujours plus de 41% depuis le début de l'année.



Les analystes de Portzamparc estiment que l'entreprise se situe 'sur la bonne trajectoire' au vu de la réussite de la montée en puissance de sa production, qui s'appuie aujourd'hui sur 27 unités en exploitation.



Le bureau d'études ajoute que le 'rêve américain' de la société se concrétise avec la signature de huit contrats aux Etats-Unis depuis mi-2023, avant de nouvelles commandes attendues dans les mois à venir.



Portzamparc affiche une recommandation d'achat sur Waga, assortie d'un objectif de 27 euros faisant apparaître un potentiel haussier de 88%.



Les autres composantes de sa 'High Five' sont Quadient, Reworld Media, Trigano et Virbac.



A noter que sa liste de valeurs privilégiées a généré un gain de 15,5% au mois d'août, à comparer avec une hausse de 3,7% pour l'indice CAC Mid & Small.





Valeurs associées WAGA ENERGY 15,10 EUR Euronext Paris +4,86%