Waga Energy et Scapigliato s'associent pour produire du biométhane en Toscane

Waga Energy a signé un contrat avec la société Scapigliato pour produire du biométhane sur son site de stockage de déchets de Rosignano Marittimo en Toscane, Italie. Ce contrat fait suite à un appel d’offres lancé en juillet 2024 et remporté par Waga Energy.



Dans le cadre de ce projet, Waga Energy va financer, construire et exploiter sur le site une unité d’épuration utilisant sa technologie brevetée WAGABOX®, pour valoriser le biogaz émis par les déchets sous forme de biométhane, substitut renouvelable du gaz naturel fossile. L’unité WAGABOX® sera mise en service en 2027 et exploitée par Waga Energy pendant une durée initiale de 10 ans.



L’unité WAGABOX® aura une capacité de production installée de 92 GWh par an de biométhane, soit la consommation d’environ 9 400 foyers italiens. Sa mise en service évitera l’émission d’environ 15 500 tonnes d’équivalent CO2 par an dans l’atmosphère , en réduisant le recours au gaz naturel fossile.



La production de biométhane sera injectée directement dans le réseau local et vendue par Waga Energy dans le cadre d’un contrat d’achat privé (Biomethane purchase agreement, ou BPA). Les revenus générés par la vente du biométhane seront partagés entre Waga Energy et Scapigliato.



Le site de de Rosignano Marittimo peut traiter jusqu’à 300 000 tonnes de déchets par an.