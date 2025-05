Waga Energy démarre une unité de production de biométhane à Vancouver (Canada)

Waga Energy a mis en service une unité de production de biométhane sur le site de stockage de déchets d’Hartland, situé sur l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique (Canada). Conçue pour produire 100 GWh de biométhane par an, l’installation évitera l’émission d’environ 19 000 tonnes d’eqCO2 par an, en réduisant le recours au gaz naturel fossile. La production de biométhane est vendue à l’énergéticien FortisBC et injectée directement dans son réseau. Waga Energy a vendu l’équipement au District régional de la Capitale, et en assurera la maintenance et l’exploitation pendant 25 ans.

Il s’agit de la quatrième unité de production de biométhane démarrée par Waga Energy au Canada. Une cinquième unité se trouve par ailleurs en construction au Québec.