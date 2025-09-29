 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Waga Energy : croissance de +39 % des revenus de production de biométhane et amélioration de l’EBITDA par rapport au S1 2024
information fournie par Boursorama CP 29/09/2025 à 20:00

Waga Energy, leader de la production de biométhane à partir du gaz des sites de stockage de déchets, publie ses résultats du S1 2025, approuvés par le Conseil d’administration le 29 septembre 2025. Le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 27,4 M€ sur la période, porté par la forte hausse des revenus issus de la production de biométhane (+39 %), et une progression du chiffre d’affaires total de +7 % liée au recul attendu des revenus générés par la vente d’équipements (EPC) après la mise en service du projet Hartland au Canada.

L’EBITDA s’établit à -0,2 M€ (+2,3 M€ sur un an), grâce à l’augmentation des revenus de la production de biométhane générant une augmentation de l’EBITDA des projets, et à la maîtrise des coûts, confirmant la capacité du Groupe à atteindre son objectif d’EBITDA breakeven courant 2025.

Le parc du Groupe a injecté 326 GWh de biométhane en France, en Espagne, au Canada et aux États-Unis, soit une hausse de +28 % sur un an. Cette production a permis d’éviter l’émission de 80 500 tonnes équivalent CO₂ par la substitution du gaz naturel fossile dans les réseaux.

Waga Energy a maintenu un haut niveau de performance opérationnelle, atteignant un taux de disponibilité moyen de 95 % pour les unités WAGABOX® en exploitation depuis plus de 12 mois.

