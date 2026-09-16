Waga Energy choisie pour une unité de biométhane dans l'Illinois

Waga Energy indique avoir été choisie pour construire et exploiter une unité de production de biométhane sur le site de stockage de déchets Eco-Hill, à Atkinson, dans l'Illinois, exploité par une société affiliée à Lakeshore Recycling Systems. Elle transformera le gaz émis par les déchets en énergie renouvelable pour alimenter les foyers et les entreprises.

L'unité sera équipée de la technologie Wagabox, développée et brevetée par Waga Energy, pour valoriser le gaz des sites de stockage de déchets sous forme de biométhane, injecté directement dans les réseaux de gaz. Capable de traiter 4 800 m³/h de gaz brut, elle pourra produire environ 180 GWh de biométhane par an.

Le biométhane produit à Eco-Hill sera injecté dans le réseau local en substitution du gaz naturel fossile. Le projet évitera l'émission d'environ 47 500 tonnes équivalent CO2 par an, selon la méthode de calcul de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA).

Dans le cadre d'un partenariat de long terme, Waga Energy financera la construction et l'exploitation de l'unité et commercialisera le biométhane ; en contrepartie, Eco-Hill percevra une part des revenus générés par les ventes. La mise en service de l'unité est prévue en 2028.