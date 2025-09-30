 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Waga Energy : amélioration de l’Ebitda au premier semestre
information fournie par AOF 30/09/2025 à 08:07

(AOF) - Au premier semestre 2025, Waga Energy a enregistré un chiffre d’affaires de 27,4 millions d'euros, porté par la forte hausse des revenus issus de la production de biométhane (+39%), et une progression du chiffre d’affaires total de 7 % liée au recul attendu des revenus générés par la vente d’équipements (EPC) après la mise en service du projet Hartland au Canada. L’Ebitda s’établit à -0,2 millions d'euro (+2,3 M€ sur un an), grâce à l’augmentation des revenus de la production de biométhane générant une augmentation de l’Ebitda des projets.

L'Ebitda s'est amélioré grâce aussi à la maîtrise des coûts.

Waga Energy maintient son objectif d'atteindre l'Ebitda breakeven au cours de l'année 2025, et de dépasser 400 millions d'euros de revenus annuels récurrents contractualisés d'ici fin 2026. Les objectifs 2026 d'atteindre près de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires et 4 TWh/an de capacité installée devraient être atteints, avec toutefois plusieurs mois de décalage, comme indiqué lors des résultats annuels 2024.

