La fusée Vega C met en orbite un satellite sud-coréen

La fusée Vega-C de l'Agence spatiale européenne (ESA), transportant le satellite sud-coréen Kompsat-7, décolle du Centre spatial de Kourou, le 1er décembre 2025 en Guyane ( AFP / Ronan LIETAR )

La petite fusée européenne Vega C a lancé lundi avec succès et mis en orbite un satellite sud-coréen Kompsat-7 depuis le port spatial à Kourou, en Guyane française, a constaté un journaliste de l'AFP.

Après deux reports dus à des réglages au sol sur le système lanceur, Vega C a décollé comme prévu à 14H21 heure locale (17h21 GMT) observée par une importante délégation sud-coréenne qui s'est déplacée en Amérique du Sud.

Après 45 minutes de vol, elle a placé en orbite le satellite construit par l’Institut coréen de recherche aéropostale (Kari).

Ce satellite pesant 1,8 tonne vise à fournir des images haute résolution de la Terre pour le gouvernement sud-coréen. Il utilise un système optique ultra-précis, couplé à une technologie capable de transmettre très rapidement à des stations au sol.

Son aire d’observation se limitera à la péninsule coréenne et sa durée de vie minimale est de cinq ans.

C’est la quatrième fois qu’Arianespace envoie un satellite pour le Kari et la 9e fois pour la Corée du Sud.

Arianespace, opérateur de ce lancement "est honoré de soutenir un ambitieux programme spatial national avec le lancement du satellite Kompsat-7, qui augmentera considérablement les capacités sud-coréennes d'observation de la Terre", a déclaré le président exécutif du groupe David Cavaillolès cité dans un communiqué.

Cette mission est l’avant-dernière pour Vega C supervisée par Arianespace.

La fusée Vega-C de l'Agence spatiale européenne (ESA), transportant le satellite sud-coréen Kompsat-7, lors de son lancement au Centre spatial de Kourou, le 1er décembre 2025 en Guyane ( AFP / Ronan LIETAR )

L'entreprise arrêtera la commercialisation des vols de la fusée légère et passera la main courant 2026 à Avio, maître d’oeuvre industriel italien de Vega-C qui deviendra également son opérateur de lancement.

"Avio a déjà récupéré les contrats et les activités commerciales de Vega C. Il a sa licence d'opérateur et est prêt à prendre la main sur Vega C", a confirmé à l’AFP Caroline Arnoux, directrice de l’unité commerciale Vega C et Ariane 6 à Arianespace.

C'est le troisième lancement depuis le début de l'année de Vega C, l'autre pilier de la souveraineté spatiale européenne avec Ariane 6.

Une cadence qui contribue à faire oublier l'échec de la première mission commerciale de Vega C en décembre 2022 lorsque la fusée avait perdu deux satellites d'Airbus au moment où l'Europe était déjà privée de fusées Soyouz après l'invasion russe de l'Ukraine et dans l'attente d'Ariane 6.

L'Europe avait ainsi été privée d'accès autonome à l'espace pendant un an.

Ce tir est également le sixième lancement de l’année effectué à partir du Centre spatial guyanais.

Une prochaine mission spatiale, à l’aide de la fusée lourde Ariane 6 est prévue courant décembre. Elle mettra en orbite une paire de satellites Galileo (Galileo L14) pour le système européen de navigation globale par satellite, concurrent de l’américain GPS.