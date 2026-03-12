Wacker Chemie poursuit sa hausse et se dirige vers une troisième progression consécutive
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 14:56
Pour mwb research, les résultats du quatrième trimestre sont conformes aux annonces préliminaires, et ont confirmé un ralentissement du secteur chimique qui s'accentue sur l'ensemble des marchés finaux. Sur la période, la performance opérationnelle a été pénalisée par la faiblesse des volumes, des effets de change défavorables et un faible taux d'utilisation des capacités.
Toujours selon la société allemande d'analyse financière, la visibilité reste limitée pour 2026. Pour rappel, Wacker Chemie vise une croissance de son chiffre d'affaires à un chiffre (dans le bas de la fourchette) pour l'exercice en cours. Quant à l'Ebitda, il devrait remonter entre 550 et 700 millions d'euros ( 46% sur un an), soutenu par des mesures d'économies et un effet de base favorable.
Partant, mwb research a maintenu sa recommandation à conserver avec un objectif de cours inchangé à 75 euros.
Baader Europe moins optimiste
Chez Baader Europe, les analystes rappellent également que les résultats n'ont pas réservé de surprise, car ils étaient largement anticipés après la publication détaillée de janvier dernier.
Ils estiment que les investisseurs ont bien réagi aux objectifs 2026 et insiste sur le fait que l'enveloppe d'investissement (capex) prévue est nettement inférieure aux estimations des analystes, ce qui devrait soutenir le flux de trésorerie disponible. En toute logique, Baader Europe prévoit de revoir à la baisse ses prévisions de capex, ce qui aura un impact positif sur l'objectif de cours. Actuellement, la recommandation est à vendre, avec une cible de 59,70 euros.
Valeurs associées
|77,400 EUR
|XETRA
|+5,74%
