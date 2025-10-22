Wabtec resserre la fourchette de ses prévisions de bénéfices annuels en raison des droits de douane américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de pièces de locomotives Wabtec WAB.N a resserré ses prévisions de bénéfices annuels mercredi, y compris en réduisant la limite supérieure, alors que l'entreprise fait face aux vents contraires des droits de douane américains.

La société a toutefois dépassé les estimations de Wall Street concernant son bénéfice trimestriel.

Alors que l'industrie des locomotives bénéficie d'une demande stable en matière de fret et de numérique, la hausse des coûts d'importation et l'évolution des politiques commerciales sous l'administration Trump ont exercé une pression sur les marges.

L'augmentation des livraisons de locomotives a fait grimper les ventes nettes du segment fret de Wabtec de 8,4 % en glissement annuel au troisième trimestre, tandis que les ventes numériques ont augmenté de près de 46 %, grâce à l' acquisition d'Inspection Technologies.

Les ventes nettes du segment transit de Wabtec, qui s'adresse aux véhicules de tourisme tels que les voitures de métro et les bus, ont augmenté de 8,2 % pour atteindre environ 793 millions de dollars au cours du trimestre.

Le mois dernier, Wabtec a conclu un accord de 4,2 milliards de dollars avec le Kazakhstan, visant les marchés émergents, alors que les clients nord-américains réduisent leurs investissements en raison de l'évolution de la politique commerciale des États-Unis.

La société a déclaré que les liquidités générées par les opérations au cours du trimestre s'élevaient à 367 millions de dollars, contre 542 millions de dollars l'année dernière, en partie en raison de l'augmentation des tarifs et des fonds de roulement.

Elle a ajusté son bénéfice de 2025 pour qu'il se situe entre 8,85 et 9,05 dollars par action, contre une estimation précédente de 8,55 à 9,15 dollars par action.

Les ventes nettes de la société au troisième trimestre ont augmenté de 8,4 % pour atteindre 2,88 milliards de dollars, conformément aux attentes, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice trimestriel ajusté de Wabtec s'est élevé à 2,32 dollars par action, dépassant les estimations moyennes des analystes qui étaient de 2,27 dollars par action.