Wabtec recule, le chiffre d'affaires du T3 inférieur aux attentes éclipsant les prévisions de bénéfices en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** Le titre Wabtec WAB.N recule de plus de 3% à 272,99 dollars après la publication de ses résultats du troisième trimestre

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre de ce fournisseur d'équipements ferroviaires, s'élevant à 3,12 milliards de dollars, est inférieur aux estimations de 3,20 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** La société relève ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour l'exercice, les portant de 10,60 $ - 10,90 $ à 10,85 $ - 11,05 $

** La société réaffirme ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice, comprises entre 12,30 et 12,60 milliards de dollars

** Le bénéfice par action ajusté du troisième trimestre, à 2,83 dollars, dépasse les estimations de 2,74 dollars par action

** Le carnet de commandes total de la société à fin septembre s'élève à 31,44 milliards de dollars, en hausse de 22,9% par rapport aux 25,58 milliards de dollars enregistrés un an plus tôt

** 10 des 14 courtiers attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou supérieure, 4 "conserver"; objectif de cours médian: 338 $ - données compilées par LSEG

** Depuis la dernière clôture, l'action a progressé d'environ 33% depuis le début de l'année