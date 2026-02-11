 Aller au contenu principal
Wabtec progresse après avoir annoncé un bénéfice annuel supérieur aux estimations
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 16:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février - ** Les actions du fabricant de pièces de locomotives Wabtec WAB.N augmentent de 2,7 % à 255 $ ** La société prévoit un bénéfice 2026 supérieur aux estimations de Wall Street, l'augmentation des livraisons de locomotives entraînant une forte demande pour ses produits

** Le bénéfice ajusté par action pour 2026 devrait se situer entre 10,05 $ et 10,45 $, le point médian de cette fourchette étant supérieur aux estimations des analystes (10,23 $) - données LSEG

** Le chiffre d'affaires de l'exercice 26 devrait se situer entre 12,19 et 12,49 milliards de dollars, le point médian de cette fourchette étant supérieur aux estimations de 11,98 milliards de dollars

** La société a annoncé un bénéfice ajusté par action de 2,1 $ au 4ème trimestre, contre des estimations de 2,08 $

** Le WAB a augmenté de 12,6 % en 2025

