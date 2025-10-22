Wabtec chute après avoir resserré ses prévisions de bénéfices pour l'exercice

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les actions du fabricant de pièces de locomotives Wabtec WAB.N chutent de 3,5 % à environ 191,1 $ dans les échanges du matin

** La société resserre ses prévisions de bénéfices pour l'année fiscale, y compris en réduisant la limite supérieure, alors qu'elle fait face aux vents contraires des droits de douane américains

** Wabtec s'attend à ce que le BPA ajusté de l'exercice soit compris entre 8,85 $ et 9,05 $, contre 8,55 $ à 9,15 $ précédemment

** Cependant, la société affiche un bénéfice ajusté par action de 2,32 $ au troisième trimestre, supérieur aux estimations de 2,27 $

** Huit des 13 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus et cinq à "conserver"; leur prévision médiane est de 228 $, selon les données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, WAB est en hausse de 0,8 % depuis le début de l'année