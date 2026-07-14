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Wabash chute en raison de son offre d'obligations convertibles de 100 millions de dollars
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 22:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 juillet - ** Les actions de Wabash National ( WNC.N ), fabricant d'équipements de transport, ont chuté de 11 % après la clôture de la bourse, à 11,94 dollars, alors que la société cherche à lever des fonds ** La société WNC, basée dans l’Indiana, annonce une émission privée de 100 millions de dollars d’obligations convertibles, arrivant à échéance en 2032

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission à des fins générales, notamment pour rembourser sa dette au titre de la convention de crédit

** L'action WNC a clôturé en hausse de 3 % mardi, à 13,42 dollars, pour une capitalisation boursière d'environ 550 millions de dollars

** À la clôture, le titre affichait une hausse de 55 % depuis le début de l’année

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