W.R. Berkley bat les attentes malgré une croissance des primes sous pression

W.R. Berkley évolue peu dans les échanges électroniques après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, le titre affichant désormais une progression d'environ 3% depuis le début de l'année.

Le groupe américain d'assurance-dommages, spécialisé dans les risques commerciaux et la réassurance, a dégagé un bénéfice opérationnel de 1,27 dollar par action, contre 1,08 dollar attendu, tandis que son résultat opérationnel a progressé de 18% sur un an à 497 MUSD.

La performance repose avant tout sur une souscription particulièrement rentable. Le ratio combiné, qui rapporte les sinistres et les frais aux primes acquises, s'est amélioré de 1,6 point à 90%, permettant au bénéfice technique avant impôts de bondir de 22% à 317,5 MUSD. Cette amélioration doit néanmoins être nuancée puisque les pertes liées aux catastrophes naturelles ont reculé de 37% à 62 MUSD, alors que le ratio combiné hors catastrophes ne s'est amélioré que d'environ 0,3 point.

Le portefeuille obligataire de cet assureur commercial diversifié constitue l'autre moteur du trimestre. Le revenu net des placements a augmenté de 10% à un record de 418,7 MUSD, dépassant nettement les 395 MUSD anticipés avant la publication. Les taux de réinvestissement restent supérieurs au rendement comptable du portefeuille, ce qui pourrait encore soutenir les revenus financiers, d'autant que sa duration demeure courte à 3,2 ans.

La prudence du marché s'explique cependant par une croissance limitée des primes nettes souscrites, de seulement 2,4%, avec un recul de 9% en réassurance. Quelques jours avant la publication, Bank of America avait d'ailleurs abaissé sa recommandation à "sous-performance" et son objectif de 74 à 68 dollars, tout en jugeant la croissance des primes globalement alignée sur celle des concurrents.