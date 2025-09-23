 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
VW annonce la nomination de Karl Bernqvist comme directeur achat chez Traton
information fournie par Zonebourse 23/09/2025 à 15:54

Volkswagen annonce la nomination de Karl Bernqvist (50 ans) au poste de Chief Purchasing Officer chez Traton (filiale du groupe Volkswagen dédiée aux poids lourds et aux utilitaires) et de membre du directoire de MAN Truck & Bus SE, en charge des achats.

Il succède à Murat Aksel, qui quittera ses fonctions le 31 octobre 2025 d'un commun accord avec les conseils de surveillance et de direction.

Bernqvist, actuellement responsable achats chez Volkswagen Véhicules Utilitaires, revient à ses origines professionnelles au sein de Traton. Il a occupé plusieurs postes dans le groupe, notamment chez MAN Truck & Bus, Scania et dans la coentreprise américaine avec Navistar.

Christian Levin, CEO de Traton salue 'un expert reconnu du véhicule industriel' capable de renforcer les chaînes d'approvisionnement du groupe.

