VW annonce la nomination de Karl Bernqvist comme directeur achat chez Traton
Il succède à Murat Aksel, qui quittera ses fonctions le 31 octobre 2025 d'un commun accord avec les conseils de surveillance et de direction.
Bernqvist, actuellement responsable achats chez Volkswagen Véhicules Utilitaires, revient à ses origines professionnelles au sein de Traton. Il a occupé plusieurs postes dans le groupe, notamment chez MAN Truck & Bus, Scania et dans la coentreprise américaine avec Navistar.
Christian Levin, CEO de Traton salue 'un expert reconnu du véhicule industriel' capable de renforcer les chaînes d'approvisionnement du groupe.
Valeurs associées
|93,020 EUR
|XETRA
|+2,92%
