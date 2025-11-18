VusionGroup - Venez nous rencontrer à Investir Day 2025

Mardi 25 novembre 2025, VusionGroup participe à Investir Day, le rendez-vous annuel qui réunit investisseurs individuels, dirigeants d’entreprises et acteurs des marchés financiers.

L’événement se tiendra de 9h30 à 22h00 (dernier accès à 21h30), aux Salles du Carrousel du Louvre, situées 99 rue de Rivoli, 75001 Paris.



Dans le cadre de cette journée, Thierry Lemaitre, Directeur Financier de VusionGroup, tiendra une conférence de 11h20 à 11h40, sur la Pink Stage, intitulée :

« VusionGroup, pionnier de la digitalisation du commerce physique »

VusionGroup sera également présent sur le salon au stand L40, où les visiteurs pourront rencontrer ses équipes et découvrir les solutions du Groupe dédiées à la digitalisation et à la performance du commerce physique.