Vusiongroup : surveiller le support des 202E
information fournie par Zonebourse 11/12/2025 à 09:33

La réunion de la FED laisse les marché en pleine expectative et rares sont les écarts supérieurs à 1% en valeur absolu au sein du SBF-120 : VusionGroup qui vient de ricocher sous 215E retombe sous 205E et pourait revenir menacer le support court terme des 202E (du 2 décembre) et revenir s'appuyer sur 197,7E, le plancher du 21 novembre.

Valeurs associées

VUSIONGROUP
205,2000 EUR Euronext Paris -1,25%
