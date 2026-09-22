VusionGroup s'envole après la publication de bons résultats, Morgan Stanley pénalise Ericsson

(Zonebourse.com) - VusionGroup profite de résultats concluants. Kingfisher gagne des parts de marché et Skanska signe un nouveau contrat. UBS voit rouge suite au manque de clarté autour de la régulation suisse. Ericsson, Buzzi, TP ICAP et Abivax pâtissent de nouvelles jugées moins favorables par le marché.

Actions en hausse

VusionGroup (9,4%) : le propriétaire français de la plateforme Vusion, spécialisée dans la vente digitale en magasin physique, s'envole après la publication de ses résultats. Le chiffre d'affaires du groupe bondit de 34% au premier semestre et la société confirme ses perspectives.

Kingfisher ( 8,9%) : le premier distributeur européen d'articles de bricolage grimpe après avoir relevé sa prévision de bénéfice annuel. Le groupe britannique fait également état de gains de parts de marché au Royaume-Uni, en Pologne et en Espagne.

Smiths Group ( 5,6%) : le groupe industriel britannique profite d'une publication annuelle bien accueillie par le marché.

Elis ( 4,8%) : le prestataire français de location-entretien de linge plat rebondit en ouverture de séance, après une passe difficile liée en partie à la situation politique en France. Les analystes qui apprécient le dossier ont souligné récemment que les fondamentaux d'Elis restent solides.

SPIE ( 3,6%) : le groupe parisien de services multitechniques progresse après avoir placé 500 millions d'euros d'obligations senior à échéance 2032. L'opération permettra notamment à SPIE de refinancer par anticipation 388 millions d'euros de dette arrivant à échéance en 2028. Le groupe repousse ainsi une partie de ses échéances et réduit son risque de refinancement à court terme.

Skanska AB ( 3,5%) : le groupe suédois de BTP gagne du terrain après l'annonce d'un contrat majeur marquant le lancement des travaux d'un centre de données en Géorgie, aux États-Unis. D'un montant de 84 millions de dollars, ce contrat vient renforcer le carnet de commandes du groupe. En outre, DNB Carnegie relève de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 270 SEK à 330 SEK.

Actions en baisse

Ericsson (-3,9%) : l'équipementier télécoms suédois perd du terrain après une dégradation de Morgan Stanley. La banque américaine abaisse sa recommandation de "pondération de marché" à "sous-pondérer" et réduit son objectif de cours de 95 à 90 couronnes suédoises.

TP ICAP Group (-3,6%) : le fournisseur britannique d'infrastructures pour les marchés financiers plonge après l'annonce du départ de Philip Price. L'administrateur exécutif et directeur juridique quittera ses deux fonctions à la fin du mois. Le marché réagit au départ de ce membre du comité exécutif, qui a joué un rôle important dans le développement stratégique de l'entreprise.

UBS Group (-2,9%) : le géant bancaire zurichois recule sur fond d'inquiétudes concernant un possible durcissement des exigences de fonds propres en Suisse. Les autorités envisagent notamment d'imposer une couverture à 90% en CET1 de certaines participations dans ses filiales étrangères. UBS estime qu'une telle mesure pèserait significativement sur sa compétitivité.

Buzzi (-2,6%) : le producteur italien de ciment et de matériaux de construction pâtit d'une dégradation de recommandation. UBS passe de "neutre" à "vendre" et abaisse son objectif de cours de 52 à 34 euros.

Munters Group AB (-1,6%) : le fournisseur suédois de solutions de traitement de l'air et de climatisation recule après l'abaissement de l'objectif de cours de Kepler Cheuvreux. Le bureau d'études ramène sa cible de 200 à 180 couronnes suédoises.

Abivax (-0,9%) : la biotech française ouvre légèrement dans le rouge après la publication de ses résultats semestriels. Sa perte nette s'est creusée à 165,9 millions d'euros, contre 100,8 millions un an plus tôt, notamment sous l'effet de la hausse des dépenses de R&D. Le groupe conserve toutefois une solide trésorerie, proche de 1,2 milliard d'euros après son augmentation de capital, qui lui assure une visibilité financière jusqu'au quatrième trimestre 2029.

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