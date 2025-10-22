VusionGroup repart en hausse après un contrat avec le britannique Morrisons
A la Bourse de Paris, vers 11h15, le spécialiste de la digitalisation des magasins physiques prenait autour de 3,5%, à comparer avec un repli de 0,6% pour le SBF 120 au même moment. Le titre affiche désormais des gains de plus de 40% depuis le début de l'année.
Aux termes du contrat, Vusion équipera les 497 supermarchés Morrisons avec 10,8 millions d'étiquettes électroniques intelligentes (ESL) qui permettront au distributeur d'automatiser et de simplifier ses processus en magasin.
La technologie sera intégrée aux caméras de Morrisons installées en rayon, afin de favoriser l'identification des ruptures de stock et d'accélérer le réapprovisionnement, tout s'intégrant avec les opérations de e-commerce en vue de faciliter la préparation des commandes en ligne.
Le déploiement commencera début 2026.
VusionGroup, anciennement SES-Imagotag, avait fait état le mois dernier d'un bond de 51% de son chiffre d'affaires au titre du premier semestre accompagné d'une envolée de 84% de son résultat opérationnel (Ebitda).
De quoi conduire les analystes d'Euroland à considérer l'entreprise comme une 'authentique pépite' et 'sûrement l'une des plus belles réussites boursières de la French Tech de ces dernières années'.
'Avec une progression de près de +1000% en cinq ans et une capitalisation boursière de plus de quatre milliards d'euros, nous pensons pourtant que l'histoire ne fait que commencer', soulignait récemment la société de Bourse.
