VusionGroup, plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du mardi 2 septembre 2025

(AOF) - VusionGroup (-6,54% à 200,60 euros)

Le spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique est sous pression. Il reste sous la menace de la vente de titres par Walmart. Le distributeur américain a déjà procédé le 30 juin à la cession de 650 000 actions VusionGroup par voie de placement privé accéléré.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 1 mondial des solutions digitales pour le commerce physique -étiquettes et solutions IoT, créé en 1992 ;

- Chiffre d’affaires de 1 Md€ réparti entre l’Europe & Afrique-Moyen-Orient pour 52 %, dont la France pour 10 %, et les Amériques & Asie-Pacifique ;

- Ambition de forte croissance des revenus : à partir de l’exploitation du potentiel des technologies numériques regroupées par une plateforme logicielle propriétaire, déploiement, souvent en partenariat, de 6 grands types de solutions chez les commerçants : SESimagotag (étiquettes électroniques et digitalisation des étagères), VusionCloud, Captana (vision par ordinateur et intelligence artificielle), Memory (analyse de données), Engage (publicité en magasin), PDidigital (solutions logistiques et industrielles). dans l’usage des technologies numériques, comportant une part croissante de solutions à valeur ajoutées ou VAS ;

- Capital comportant des actionnaires « impliqués » : le hong-kongais BOE Smart Retail (contrôlé à 80 % par le chinois BOE Technology et 20 % par le management de VusionGroup) pour 25 %, les managers et salariés regroupés dans la société SESIM pour 12 %, BPIFrance pour 8 %, le chinois E-Ink (brevets mondiaux de la technologie e-paper) pour 6,06 %, Qualcomm (partenariat stratégique dans la connectivité IoT) pour 2 %.

- Thierry Gadou étant président-directeur général du conseil de 10 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- efforts de déploiement géographique ciblés sur les Etats-Unis et l’Europe,

- équilibre de la base de clients entre la distribution, l’e-commerce, la grande consommation puis la technologie,

- organisation commerciale renforcée, d’où une croissance du carnet de commandes à un rythme supérieur à celle des revenus (+ 88 % au 1 er trimestre),

- innovation volontariste : avec 5 % consacrés au département R&D (35 % des effectifs répartis sur 7 centres et portefeuille de + 510 brevets actifs dans une vingtaine de pays), et 3 focus (génération de système digital d’étagères, enrichissement de la plateforme Cloud IoT & solutions d’IA et vision par ordinateur) ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2030 via :

- les programmes « Positive Retail Research » d’analyse des enjeux environnementaux de la distribution et « Second Life » d’éco-conception et réparabilité,

- décarbonataion des solutions et de l’organisation logistiques du groupe,

- collaboration avec les clients pour la mesure des émissions évitées par la digitalisation ;

- Renforcement constant du pôle Data : acquisitions de MarketHub et Memory pour l’offre de gestion de précision des magasins, intégration de Belive.ai dans Captana… ;

- Renforcement de la place de n° 1 aux Etats-Unis, portée par le partenariat avec le distributeur Walmart déployé sur tous les états et assorti d’une entrée progressive, à hauteur de 10 %, dans le capital ;

- Bilan non endetté : position nette de 366 M€, alimentée par l’autofinancement libre de 391 M€.

Défis

- Forte sensibilité à l’obtention de nouveaux contrats ;

- Montée en puissance des solutions à valeur ajoutées ou VAS, telles EdgeSense et VusionOX dont il est attendu un doublement des ventes en 2025 ;

- Quasi-insensibilité au relèvement des tarifs douaniers américains,

- Après une hausse de 31 % des ventes à fin mars, objectifs 2025 confirmés : croissance de 40 % des ventes, à 1,4 Md€ de chiffre d’affaires (40 % aux Etats-Unis et 50 à 60 % en Europe-Afrique-Moyen-Orient), réparties entre l’IoT pour 45 % et les VAS pour 30 %), marge opérationnelle en hausse de 100 à 200 points de base et autofinancement libre positif ;

- Stratégie « Vusion-27 » : 2,2 Mds€ de revenus, dont : 40 % aux Etats-Unis et 50 à 60 % en Europe-Afrique-Moyen-Orient, 45 % dans l’Iot et 30 % dans les VAS ;

- Doublement du dividende 2024 à 0 ,60 €.