Cinéma: Canal+ annonce vouloir racheter UGC

Le groupe Canal+ a annoncé mardi des "négociations exclusives" pour entrer au capital du réseau de salles de cinéma UGC dans le but d'une "prise de contrôle éventuelle" en 2028.

"Dans un premier temps, le groupe Canal+ ferait l'acquisition d'une participation minoritaire (34%) au capital d'UGC. Dans un deuxième temps, les accords avec les actionnaires d'UGC permettraient au groupe Canal+ de prendre le contrôle d'UGC à partir de 2028", détaille un communiqué du groupe, contrôlé par le milliardaire Vincent Bolloré.

UGC, groupe français majeur du cinéma et de la production audiovisuelle, est aussi l'un des plus gros exploitants de cinémas en France avec une cinquantaine de salles.

"UGC a construit une chaîne de cinémas remarquable et un catalogue emblématique de contenus", fait valoir dans le communiqué Maxime Saada, président du directoire de Canal+. "La croissance de Studiocanal, dirigé par Anna Marsh, est un enjeu majeur pour le groupe Canal+ et sa combinaison avec UGC, un partenaire stratégique de longue date, nous permettrait d'accélérer ce développement".

Selon le groupe Canal+, la signature des accords relatifs à l'entrée au capital d'UGC devra encore être soumise "à l'information et à la consultation des instances représentatives du personnel concernées".

Depuis sa création en 1984, Canal+ est devenu un des acteurs mondiaux des médias et du divertissement avec près de 27 millions d'abonnés répartis dans 52 pays.

Son studio de production et de distribution, StudioCanal, est le premier studio de cinéma et de télévision européen, avec 200 films et 80 séries par an, dont plusieurs franchises.

En 2021, les deux entreprises françaises s'étaient alliées pour lancer une offre "illimitée" commune pour les jeunes, couplant abonnement aux chaînes de Canal+ et la carte UGC Illimité.