VusionGroup: partenariat stratégique avec Médiaperformances

(CercleFinance.com) - VusionGroup annonce la signature d'un partenariat stratégique avec Médiaperformances pour la création d'une plateforme SaaS permettant l'opérationnalisation et le pilotage des campagnes Retail Média en magasin via l'IoT (Internet des Objets).



Cette plateforme doit répondre aux besoins croissants d'efficacité et de durabilité dans le secteur du retail, et apporter une nouvelle expérience aux clients en magasins, avec des campagnes publicitaires adaptées à chaque magasin et zone de vente.



Les deux groupes visent une rapide pénétration des marchés GSA (grandes surfaces alimentaires) et GSS (grandes surfaces spécialisées) en France, mais également à offrir une solution innovante et durable aux enseignes du monde entier.





