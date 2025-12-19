VusionGroup optimise son refinancement et renforce ses partenariats bancaires

VusionGroup est heureux d’annoncer le succès du refinancement de sa dette financière.



Le Groupe a utilisé une partie de sa trésorerie excédentaire pour mettre un terme et procéder au remboursement anticipé du crédit syndiqué négocié en décembre 2023 et a mis en place une nouvelle ligne de crédit renouvelable (RCF). Cette nouvelle facilité, d’un montant de 200 M€, non tirée à la date de signature, assortie d’une clause accordéon de 100 M€, présente une maturité de 5 ans avec deux options d’extension d’une durée de 1 an chacune. La mise en place de ce nouveau financement s’est traduite par une amélioration sensible des conditions financières, reflétant l’amélioration de la qualité du profil de crédit de VusionGroup, tout en renforçant la flexibilité de gestion de sa liquidité.



Fidèle à sa stratégie de durabilité, VusionGroup a renouvelé la structure sustainability-linked de ce financement, la marge étant notamment fonction d’indicateurs de performance relatifs aux objectifs de décarbonation de ses activités et de sa chaîne de valeur, la contribution au développement de l’économie circulaire via une offre de seconde vie pour ses produits, ainsi que la parité au sein de ses équipes managériales.