VusionGroup : Objectifs atteints et fin d’exercice historique

Publication du chiffre d’affaires 2023

Après avoir publié des revenus 9M en croissance de +20,4% (563,2 M€), VusionGroup (ex SES-Imagotag) conclut l’année en beauté et communique un CA 2023 de 801,4 M€ (805,1 M€ retraité), soit une progression de +29% (+30% retraité), en ligne avec la guidance et le consensus. Le T4 (241,9 M€ retraité, +58%) établit un nouveau record pour le groupe, au même titre que le S2 et l’exercice 2023. Pour 2024, la direction vise le cap du milliard d’euros de CA et une poursuite de la hausse de la rentabilité.

Perspectives et estimations

Le cap des 800 M€ est passé avec succès pour le groupe, qui a maintenant en ligne de mire celui du milliard, dès 2024, avec comme principal moteur l’accélération (notamment sur le S2) de la croissance aux USA et du déploiement avec Walmart. Dans l’attente de prévisions plus détaillées de notre part, nous ajustons à la marge notre atterrissage 2023e d’EBITDA (IFRS) à 98,3 M€ (vs 100,4 M€ précédemment) pour une marge de 12,3% (+280 bps) suite aux retraitements.

Recommandation

Notre recommandation à Achat est réitérée et notre OC (180,00 €) est confirmé suite à cette bonne publication.